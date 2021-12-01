Налогообложение виртуальных активов отсрочено на год

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Налогообложение виртуальных активов отложено ещё на год. Такое решение было принято 30 ноября парламентским комитетом по планированию и финансам. В этот день на заседании обсуждалась поправка к закону о налогообложении, которая предусматривает соответствующие изменения. Таким образом, в следующем году инвесторы, владеющие виртуальными активами, могут их переуступать или сдавать в аренду, не выплачивая при этом налоги. С 2023 года доход от передачи и аренды виртуальных активов будет облагаться налогом с 20-процентной ставкой за исключением необлагаемой суммы размером 2,5 млн вон (2.100 долларов). При подсчёте дохода будет учитываться разница между доходами и издержками инвестора, а повышение стоимости активов до начала периода налогообложения учитываться при выплате налогов не будет. Фактические налоговые поступления начнутся с мая 2024 года.

Поправка к законопроекту была принята вопреки возражениям правительства, которое выступало против отсрочки начала налогообложения виртуальных активов. По мнению правительства, отсрочка может негативно повлиять на стабильность законодательства и отношение к политике. Однако и правящая партия, и оппозиция единогласно выступили за отсрочку налогообложения, что связано с предстоящими президентскими выборами. Кандидат в президенты от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён пообещал отсрочить начало налогообложения в своей предвыборной программе, а главная оппозиционная партия Сила народа также не стала возражать, надеясь заручиться поддержкой молодёжи, которая активно инвестирует в виртуальные активы.

Впервые поправка к закону о налогообложении, предусматривающая налоги на виртуальные активы, была принята в прошлом году и должна была вступить в силу в октябре 2021 года, однако позже этот срок был сдвинут на три месяца. Таким образом, вступление поправки в силу отсрочено уже во второй раз.