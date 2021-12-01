ОЭСР опубликовала прогнозы роста для РК

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз темпов экономического роста Республики Корея в следующем году с 2,9% до 3,0%. Соответствующие данные были опубликованы организацией 1 декабря. Прогноз темпов роста в этом году сохранён на уровне 4%, а уровня инфляции повышен на 0,2% до 2,4%. Благоприятный прогноз на следующий год связан с сохранения тенденции к восстановлению экономики в условиях роста экспорта и инвестиций. Тем не менее, быстрый рост цен на недвижимость и рост задолженности домохозяйств вызывают обеспокоенность экспертов ОЭСР. Отчёт организации содержит рекомендацию нормализовать валютную политику, поддержать пострадавшие домохозяйства и бизнес до полного восстановления экономики после пандемии.

По словам вице-премьера Хон Нам Ги, оценку ОЭСР можно воспринимать как предпосылку к тому, что до 2023 года страна будет демонстрировать самый быстрый экономический рост среди стран «Большой двадцатки». Об этом свидетельствуют и данные других организаций. В октябре Международный валютный фонд понизил прогнозы роста мировой экономики и ряда развитых стран в этом году, но для Республики Корея прогноз сохранился на уровне 4,3%. Этот прогноз выше ожиданий правительства, составляющих 4,2%, и Банка Кореи - 4%. Тем не менее, Международный валютный фонд понизил прогноз роста отечественной экономики на следующий год с 3,4% до 3,3%. Азиатский банк развития прогнозирует, что этот показатель составит 3,1%, а правительство страны, Банк Кореи и Корейский институт развития прогнозируют экономический рост в 3%.

В отчёте ОЭСР содержатся прогнозы роста мировой экономики. Показатель на этот год составит 5,6%, на 2022 год – 4,5%, а на 2023 год – 3,2%.