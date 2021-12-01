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Неспокойная погода на восточном побережье

2021-12-01

Новости



1 декабря, город Каннын провинции Канвондо. На восточном побережье объявлено штормовое предупреждение. Однако туристы фотографируются прямо у волнорезов, несмотря на высокие волны и сильнейший ветер. 

(Yonhap News) 


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