Первый мини-альбом от KEY (SHINee)

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Последняя рубрика «Новые альбомы» 2021 года посвящается свежему альбому музыкального исполнителя KEY(키) из известной бойз-группы SHINee(샤이니). KEY, от английского слова «ключ», это псевдоним певца Ким Ги Бома(김기범). И соответствуя своему имени KEY проявляет себя как настоящий «мастер-ключ»: он хороший певец, танцор и рэпер; за свое остроумие часто выступает ведущим в шоу-программах, а за актерские способности еще и играет на театральных сценах. Более того, певец отличается особым вкусом в составлении гардероба, за что модные дизайнеры часто предлагают ему вместе сотрудничать в fashion-проектах.

В 2008 году Ки Бом под псевдонимом KEY дебютирует в составе группы SHINee. И спустя 10 лет – в 2018 году он дебютирует как сольный музыкальный исполнитель. В сентябре текущего года певец выпустил свой первый мини-альбом под названием [BAD LOVE]. В эфире прозвучала одноименная заглавная музыкальная дорожка «BAD LOVE», после чео последовала песня «Желтая лента»(Yellow Tape).

Далее вниманию наших радиослушателей прозвучал трек «Бесит...»(Hate that...). В исполнении песни приняла участие Тхэ Ён(태연) из Girls' Generation. Многим не секрет, что Тхэ Ён и KEY очень дружны – неизвестно, в силу ли это их дружбы или нет, но иногда на совместном фото они выглядят так похоже, что некоторые пользователи сети даже думают, что они настоящие брат и сестра! Под конец нашей рубрики прозвучали музыкальные композиции «Субботняя ночь»(Saturday Night) и «Восемнадцать»(Eighteen).