TBN представит радиосериал по мотивам веб-комикса

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TBN в понедельник, 6 декабря, представит радиосериал, созданный по мотивам веб-комикса «Дедушки с острова Ëндо» (영도 할배쓰). Данный веб-комикс был опубликован в 2017 году, его автором является Хо Юн Чжон (허윤정). Сюжет веб-комикса написан по мотивам многовековой легенды о женщине с горы Понрэсан на острове Ëндо. Это загадочная история, в которой несколько пожилых жителей острова пытаются раскрыть причину загадочной смерти своего друга. В 2017 году данный контент одержал победу в конкурсе Busan Brand Webtoon (부산 브랜드 웹툰). Радиосериал выйдет эфир в период с 6 по 10 декабря в 10:35 по местному времени. Контент будет доступен через приложение TBN.