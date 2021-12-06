Веб-сериал «Дом для одного» на YouTube-канале города Сеула





Власти Сеула опубликовали веб-сериал «Дом для одного» (1인분 하우스). Первая серия вышла 1 декабря на официальном YouTube-канале города Сеул. Сериал рассказывает о различных жизненных ситуациях, с которыми могут столкнуться одиноко проживающие южнокорейцы. Главная героиня по имени Ю Но Ыль, роль которой сыграла актриса Ли Ю Чжин (이유진), поступает в институт и перед началом учёбы переселяется на новое место жительства, где встречает новых друзей. Сериал состоит из восьми серий, продолжительность каждой из которых составляет 10-12 минут. Контент выходит по понедельникам, средам и пятницам в 17:00 по местному времени. Сериал призван улучшить понимание граждан о быте одиноких жителей, а также рассказать о политике столичных властей в данной области.