Starship Entertainment представило новую гёрл-группу

ⓒ STARSHIP ENT

Гёрл-группа IVE (아이브) дебютировала в среду, 1 декабря. Коллектив состоит из шести участниц: Ю Чжин (유진), Ка Ыль (가을), Рэи (레이), Вон Ëн (원영), Лиз (리즈), И Со (이서). Две из них Вон Ëн и Ю Чжин ранее дебютировали в составе группы IZ*ONE (아이즈원), приняв участие в телеконкурсе PRODUCE 48. Название группы IVE взято из фразы на английском языке I HAVE, оно воплощает в себе желание участниц продемонстрировать весь свой талант. Все девушки обладают уникальными отличительными чертами, которые можно охарактеризовать такими словами как вкус, любопытство, победа, цель, искра и т.д. Самой младшей участницей группы является И Со, ей всего 14 лет. Самой старшей Ка Ыль – 19 лет. Все участницы за исключением Рэи, гражданки Японии, родом из РК. В среду, 1 декабря, девушки представили первый альбом из двух песен, получивший название ELEVEN (일레븐). В завершение стоит заметить, девушки выступают в составе продюсерского агентства Starship Entertainment. IVE стала первой гёрл-группой агентства за последние пять лет.