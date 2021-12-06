Певец Хаха возвращается с новым альбомом

ⓒ Quan Entertainment

Певец Ха Дон Хун (하동훈), более известный под творческим псевдонимом Хаха (하하), впервые за долгое время выпускает музыкальный альбом. Как сообщили в продюсерском агентстве Quan Entertainment, новая работа выйдет в среду, 8 декабря. Музыкальная работа под названием «Пробел» (공백) станет первой в репертуаре певца за последние десять лет, после того как в 2011 году вышла его последняя пластинка Quan Ninomarley A.K.A Haha Reggae Wave. Песни из альбома отражают некоторые моменты из жизни певца, его послание к своим слушателям, преисполненное искренности. В ходе десятилетнего перерыва Хаха принял участие в записи многих музыкальных треков в сотрудничестве с такими исполнителями как Taw (타우), OH MY GIRL (오마이걸) и другими. Вместе с этим артист снялся в ряде телевизионных передач, озвучил несколько мультфильмов.