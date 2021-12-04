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Хворост любви (사랑의 꽈배기)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-06


Режиссер: Ким Вон Ëн

В ролях: Хам Ын Чжон, Ким Чжин Оп, Хван Син Хе, Юн Да Хун, Сим Хе Чжин

Премьера: 13 декабря 2021 года


Комедийная мелодрама о членах одной семьи, жизнь и любовные отношения которых переплелись подобно хворосту.

Хворост любви (사랑의 꽈배기)
Хворост любви (사랑의 꽈배기)
Хворост любви (사랑의 꽈배기)
Хворост любви (사랑의 꽈배기)
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