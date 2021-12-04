Популярные контенты РК 2021 года, часть2

ОЭСР опубликовала прогнозы роста для РК
2021-12-04
#Живя в Корее l 2021-12-05
# Развлекательные передачи :
- Change Days (#체인지 데이즈)
- Вернувшиеся (#Divorced Singles/ 돌싱글즈)
- Моё любимое чадо (#금쪽같은 내새끼)
# Сериалы :
- Игра в кальмара (#오징어게임)
- Зов ада (#지옥)
- Охотник за дезертирами (#D.P.)
- Hometown Cha-Cha-Cha (#갯마을 차차차)
2021-12-04
2021-12-04
2021-12-03 15:30:44
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