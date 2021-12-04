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Популярные контенты РК 2021 года, часть2

#Живя в Корее l 2021-12-05

Воскресный журнал


# Развлекательные передачи :

- Change Days (#체인지 데이즈)

- Вернувшиеся (#Divorced Singles/ 돌싱글즈)

- Моё любимое чадо  (#금쪽같은 내새끼)



# Сериалы :

- Игра в кальмара (#오징어게임)

- Зов ада (#지옥)

- Охотник за дезертирами (#D.P.)

- Hometown Cha-Cha-Cha (#갯마을 차차차)

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