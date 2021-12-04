По пути в аэропорт (13) 택도 없지

ОЭСР опубликовала прогнозы роста для РК
2021-12-04
#Говорим как герои сериалов l 2021-12-05
Диалог недели
수아(Су А): 가끔 너 하나만 생각해 하잖아. 언니는 그게 돼?
Иногда же говорят «думай только о себе». У тебя это получается?
현주(Хён Чу): 택도 없지.
Да какой там!
여기는 첫째, 여기는 둘째,
Вот, я всегда думаю прежде всего о своих детях,
여기는 셋째, 여기는 남편이랑 시댁.
о муже и его семье.
Фраза недели
택도 없지
[Тхэк-то оп-чи]
Да какой там
Грамматика
택도 없지 – в форме разговорной речи от 택도 없다, означающего «скорее всего не получится» или как в нашем диалоге «да какой там». Используя данное выражение, говорящий обычно утверждает, что какая-либо ситуация не получается.
Внимание
☞ в форме разговорной речи: 택도 없지
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 택도 없지요
☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 택도 없습니다
2021-12-04
2021-12-04
2021-12-03 15:30:44
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