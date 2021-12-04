По пути в аэропорт (13) 택도 없지

Диалог недели

수아(Су А): 가끔 너 하나만 생각해 하잖아. 언니는 그게 돼?

Иногда же говорят «думай только о себе». У тебя это получается?

현주(Хён Чу): 택도 없지.

Да какой там!

여기는 첫째, 여기는 둘째,

Вот, я всегда думаю прежде всего о своих детях,

여기는 셋째, 여기는 남편이랑 시댁.

о муже и его семье.





Фраза недели

택도 없지

[Тхэк-то оп-чи]

Да какой там





Грамматика

택도 없지 – в форме разговорной речи от 택도 없다, означающего «скорее всего не получится» или как в нашем диалоге «да какой там». Используя данное выражение, говорящий обычно утверждает, что какая-либо ситуация не получается.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 택도 없지

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 택도 없지요

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 택도 없습니다



