Дата рождения: 12 декабря 1988 г.

Рост: 167 см

Вес: 47 кг

Дебют: детский конкурс красоты «Литл мисс Корея» (리틀 미스코리아), 1995 г.





Певица и актриса Хам Ын Чжон родом из Сеула. Окончила женскую школу Чхонвон, затем поступила на театральное отделение университета Тонгук. В 1995 году в возрасте семи лет приняла участие в детском конкурсе красоты «Литл мисс Корея». В этом же году снялась в первом сериале «Доклад о новом поколении: Взрослые не знают» (신세대 보고 - 어른들은 몰라요). С этого времени девушка принимает активное участие в съёмках южнокорейских сериалов. В общей сложности на экраны вышло 29 работ с её участием. Из них стоит выделить сериал «Земля» (토지) 2004 года, в котором Хам Ын Чжон получила первую главную роль, «Кофейня» (커피하우스) 2010 года. Кроме того, внимание следует уделить сериалу «Одержимые мечтой» (드림 하이), показ которого состоялся в 2011 году. Артистка параллельно снимается в фильмах. Её первая работа «Большое исследования А Рон» (아롱이의 대탐험), в которой она сыграла одну из главных ролей, вышла в 1999 году, когда актрисе было всего 11 лет. В своём большинстве Хам Ын Чжон играла второстепенные роли. «Уайт: Проклятая мелодия» (화이트: 저주의 멜로디) 2011 года – ещё одна главная работа в творчестве актрисы. Это второй фильм, в котором она исполнила главную роль. Среди последних фильмов Хам Ын Чжон – «Исчезновение 2» (실종2) и «Я буду петь» (아이윌 송). Кроме актёрской карьеры Хам Ын Чжон также добилась больших успехов в музыкальном творчестве. Начиная с 2009 года, девушка выступает в составе гёрл-группы T-ARA (티아라).