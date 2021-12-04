Компания Visual Camp – разработчик технологий айтрекинга

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомимся с компанией Visual Camp (비주얼캠프), которая работает в сфере айтрекинга, или технологий отслеживания движения глаз. О её деятельности расскажет президент компании г-н Сок Юн Чхан.





Наша компания была основана в ноябре 2014 года. Мы занимаемся разработкой технологий айтрекинга. Она позволяет определять координаты взгляда. Первоначально наше внимание было сосредоточено на разработке технологий печати при помощи улавливания направления взгляда. В результате мы разработали как аппаратное, так и программное обеспечение для технологии отслеживания взгляда. Впоследствии нам удалось перенести все наработки на мобильные платформы. Благодаря этому, применение соответствующей технологии стало возможно при помощи смартфона, компьютера или планшета. Таким образом, наша компания обладает практически всеми технологиями, связанными с отслеживанием движения глаз.





Президента компании Visual Camp г-на Сок Юн Чхана называют «серийным предпринимателем». Он окончил Сеульский государственный университет по специальности электроника и уже на четвёртом курсе основал стартап в сфере социальной коммерции. Накопив ноухау в ходе работы, в 2014 году он основал компанию Visual Camp. Известно, что с давних пор глаза называют «окном души». Глаза дают много информации о человеке. Компания Visual Camp перенесла это понятие на новый уровень.





У технологии айтрекинга много сфер применения. Сейчас она активно используется на рынке образовательных контентов. В частности, наши технологии используются для мониторинга состояния учеников. Отслеживается, смотрит ученик на экран компьютера, спит или отошёл от компьютера. Очень нужная вещь для занятий в дистанционном режиме! Также сфера онлайн обучения сегодня быстро развивается. Многие слушают лекции в интернете. Наша технология даёт возможность лектору понять, интересна она слушателям или нет, какая её часть привлекает наибольшее внимание. Можно также определять уровень понимания читаемого текста.





Технология айтрекинга была внедрена также в сфере электронных книг. К примеру, когда человек дочитывает страницу, ему достаточно взглянуть на кнопку перехода на следующую страницу, и система сделает всё автоматически. Такая функция даёт возможность без труда читать книги людям с ограниченными возможностями. Применима технология также на торговых сайтах. К примеру, система может определить степень заинтересованности человека, если он задержит взгляд на определённом товаре. Далее система будет выдавать различную маркетинговую информацию в соответствии с интересами потребителя. Между тем, имеются возможности и в сфере здравоохранения.





Мы нацелены на работу с рынком медицинских услуг. В настоящий момент наши специалисты занимаются сбором базы данных, работая с пожилыми людьми в Сунчхоне провинции Чолла-Намдо. Наша цель - создать систему, которая позволит определять страдает человек деменцией или у него только лёгкое когнитивное нарушение. Это позволит закрепиться на рынке медицинских услуг.





Помимо Visual Camp, многие компании занимаются разработкой технологий айтрекинга. Примечательно, что многие из лучших в этом сегменте были поглощены такими гигантами как Google, Apple, Facebook. Это говорит о востребованности данной сферы. Между тем, в отличие от зарубежных конкурентов, Visual Camp сумела перенести данные технологии на мобильные платформы. Сделать это не так просто, поскольку камеры смартфонов мало приспособлены для такой работы. Здесь требуются высокие технологии. Простая камера обладает гораздо меньшим спектром сбора информации по сравнению с инфракрасной. Кроме того, перед смартфоном люди не сидят спокойно, как перед персональным компьютером. Преодоление этих препятствий потребовало сбора и анализа огромных объёмов данных. В результате впервые в мире был разработан умный алгоритм считывания положения глаз через обычную камеру.





Мы разработали надёжные технологии, и следующий шаг - расширение продаж. Мы будем продолжать расти, и думать о слияниях, поглощениях, размещении наших акций на бирже. Если кто-нибудь заинтересуется нами, услышав информацию через KBS World, то мы готовы к сотрудничеству. Мы готовы дать друг другу шанс и беспроигрышный вариант.





Компания Visual Camp стремится к расширению сфер применения технологии айтрекинга. Её конкурентоспособность – это отражение будущих возможностей страны. Учитывая стремительное развитие рынка информационных технологий, можно сказать, что у Visual Camp большой потенциал для развития.