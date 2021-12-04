Вариант коронавируса Омикрон и южнокорейская экономика

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Новый вариант коронавируса Омикрон появился совсем недавно. Эта разновидность COVID-19 уже распространилась в Европе, Азии, Африке, Океании, в Северной и Южной Америке. Произошло это всего за неделю после сообщений о первых случаях заражения. Конкретные характеристики нового варианта вируса пока не исследованы, но он уже стал причиной дестабилизации мировой экономики. Такое положение не может не сказаться на южнокорейской экономике, которая в условиях пандемии растёт только благодаря экспорту. Ситуацию комментирует экономический обозреватель г-н Чон Чхоль Чжин.





Причина, по которой новый вариант коронавируса вызывает большие опасения, состоит в возможности введения локдауна, или жёсткого карантинного режима. То есть, все будут работать удалённо, а производство остановится. Однако пока не совсем ясно, насколько опасен Омикрон. Поэтому рынок находится в состоянии ожидания. Многое будет зависеть от того, каким окажется уровень смертности в случае заражения вариантом Омикрон.





27 ноября Всемирная организация здравоохранения классифицировала Омикрон как «вызывающий беспокойство». Несмотря на недостаток информации, можно однозначно говорить о том, что штамм Омикрон более заразен, чем Дельта. Специалисты отмечают, что он способен обходить антитела у переболевших COVID-19. Такую способность ему даёт большое количество мутаций в Spike-белке. Совсем недавно растущие темпы вакцинации давали надежду на улучшение эпидемической ситуации, а, следовательно, и постепенное возвращение к обычной повседневной жизни, но новый штамм разрушил эти надежды.





Лучшим вариантом развития ситуации было бы снижение количества тяжёлых случаев, несмотря на быстрое распространение штамма Омикрон. При этом желательно, чтобы не было давления на экономику и роста инфляции. В таком случае, по прогнозам Moody's и Fitch, мировая экономика получит толчок к дальнейшему восстановлению. Если же Омикрон окажется опаснее предшественников, это ударит по глобальной цепочке поставок, что приведёт к росту цен. С другой стороны, если штамм окажется слабым, то это вызовет резкий рост потребления и, как следствие, инфляцию.





Недавно глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на то, что завершение политики количественного смягчения может произойти раньше, чем ожидалось. Американские власти идут на это, несмотря на опасения, связанные со штаммом Омикрон. Такая позиция может быть связана с приоритетностью задачи по сдерживанию инфляции. Во всём мире говорят о возможности дефолта в США, что увеличивает нестабильность на рынке. Между тем, в Республике Корея объём промышленного производства значительно сократился. Сохраняются и отрицательные факторы, связанные с нехваткой полупроводников. Однако самые большие риски связаны с экспортом.





Страна фактически живёт за счёт экспорта. Он растёт в случае увеличения потребления в других странах, но Европа закрывает границы, а в США частично ужесточаются карантинные меры. Это может отрицательно сказаться на отечественном экспорте. Совсем недавно пандемия привела к резкому росту цен на нефть и потребительские товары. Ситуация немного стабилизировалась, но все факторы следует учитывать. С одной стороны, Омикрон может привести к новому росту цен, а с другой – ещё больше увеличить экспорт и бюджетные доходы. Поэтому нам остаётся надеяться на то, что, несмотря на высокие темпы распространения, Омикрон окажется менее опасным, чем считается сейчас.





В Банке Кореи считают, что страна ещё может достичь целевого уровня роста на этот год, составляющего 4%. Для этого нужно, чтобы показатель за четвёртый квартал превысил 1,03%. Но Омикрон несёт в себе большие риски. Уже сейчас ежедневное число новых случаев инфекции сохраняется на уровне пяти тысяч человек. Власти вынуждены пойти на ужесточение карантинных мер. Кроме того, в стране продолжается рост цен. В мире ситуация также очень напряжённая. Поэтому от того, как себя проявит Омикрон в ближайшее время, зависит очень многое.





Сейчас первоочередная задача состоит в точном определении свойств нового штамма коронавируса. Далее нужно выработать меры противодействия. В прошлом году правительство ввело локдаун и проводило активную политику количественного смягчения. Но на этот раз данный метод может не сработать. Если вновь ввести аналогичные меры, то население, наученное прошлым опытом, будет массово вкладывать средства в акции и недвижимость. Это усугубит проблему экономического пузыря. Поэтому следует искать способ, который будет одновременно включать борьбу с вирусом и поддержку экономической активности.





Весь мир, включая Республику Корея, преодолевал последствия пандемии, надеясь на скорое возвращение к обычной повседневной жизни. Но новый штамм Омикрон внёс коррективы. Преувеличивать возможные риски, конечно, не стоит. Но для минимизации вероятного ущерба необходимо принять смелые превентивные меры.