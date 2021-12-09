Волшебный родник

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно в одной деревне жили старик и старуха. Они жили бедно, но счастливо, так как всегда заботились друг о друге.

Но вот по соседству с ними жил очень вредный сосед. Когда старик и старуха садились за стол, он всегда безо всякой необходимости переводил их еду.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

На следующий день старик спозаранку собрался в лес за дровами. В горах он хорошо потрудился – дров нарубил так, что вышел полный короб. Но когда он уже собирался идти, откуда-то послышалось красивое пение птиц. Старик решил отдохнуть и ещё долго сидел, наслаждаясь пением. Уже перед дорогой обратно он увидел перед собой небольшой родник.

- Родник! Мне как раз так хочется пить!





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

А старуха в это время так переживала, что медленно пошла в гору сама. Вдруг она увидела впереди мужчину с дровами на спине. В темноте его лица было не разглядеть, но это точно был старик. Вместе по горной тропе они вернулись домой. Но когда они зашли в дом, старуха сильно удивилась.

- Ох! Кто вы такой?





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В темноте она не разобрала, а вот в доме увидела, что это был старик, каким он был в молодости. Старик рассказал жене всё, что случилось с ним сегодня в горах.

На следующий день он взял старуху за руку и повёл в горы.

- Это тот самый родник, из которого я вчера попил воду. И ты попей из него!

Старуха так и сделала.

- Ах, старик! Посмотри на меня!

- Ты тоже помолодела! Ты так красива, как будто молодая жена!

Старик и старуха радостно обняли друг друга.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Увидев старика и старуху, вредный сосед сильно удивился. Тогда старик рассказал всё, что произошло.

С пением первых петухов вредный мужчина сразу же отправился в горы. Дойдя до места, он бросился к роднику и с жадностью отпил из него воды.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Вредный сосед долго не возвращался, поэтому старик и старуха заспешили к роднику. Но соседа они там не нашли, у родника лишь плакал какой-то ребёнок.

Верно! Вредный мужчина так сильно хотел помолодеть, что выпил из родника слишком много воды. Помолодевшие старик и старуха решили позаботиться о малыше. А вредный сосед, то есть тот самый мальчик, рос быстро, окружённый любовью своих родителей.