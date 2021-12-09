Результаты церемонии награждения Asian Artist Awards 2021

ⓒ Big Hit Music, YONHAP News

Этот выпуск можно назвать подводящим итоги уходящего 2021 года, ведь мы расскажем нашим радиослушателям о результатах недавно прошедшей премии Asian Artist Awards 2021. Также вы узнаете, кто стал самым популярным k-pop артистом 2021 года на стриминговой платформе Spotify.