Хангыль: в центре внимания всего мира

От культурного контента к языку и письменности. Ч.2





BTS и «Арми»

Безусловно, никто не будет отрицать роль BTS в деле распространения хангыля и корейского языка. В 2012 году песня «Каннам стайл» стала главным хитом года. Люди по всему миру, включая звёзд шоу-бизнеса, пели и танцевали, выкрикивая припев «Оппан каннамстайл». Но не многие знали, о чём поётся в этой песне. В то же время BTS, которые благодаря своим последним хитам «Butter» и «Permission to Dance» десять недель подряд (на 7 августа) возглавляли «Лучшую сотню Billboard», в начале карьеры пели в основном на корейском, чем вдохновляли своих фанатов изучать корейский, чтобы те лучше понимали содержание песен. Очень символичен в этом плане вывешенный на концерте группы в 2018 году на «Citi Field» (Нью-Йорк) фанатский плакат с надписью на корейском: «Спасибо за то, что научили нас любить самих себя».





Корейский также используется, когда люди, осознавая огромное влияние «Арми» — фандома BTS, ищут помощи у мирового сообщества. Так, в 2020 году, армянские девочки сфотографировались с табличками с надписью на корейском: «Хотим мира» и выложили в соцсети в надежде способствовать прекращению вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. В начале этого года фанаты кей-попа из Мьянмы выложили в соцсети фразу на корейском «Помогите!» в знак протеста против военного переворота.





Фанаты кей-попа разучивают танцевальные движения на фестивале KCON 2019 THAILAND, двухдневном мероприятии, прошедшем на Impact Arena и в Impact Exhibition Center. KCON — это фестиваль кей-попа, который организует медиакомпания CJ ENM; с 2012 г. он проводится ежегодно в разных зарубежных городах.

© CJ ENM

Глобальная культурная община

Хотя в деле роста интереса и спроса на корейский язык кей-поп сыграл важнейшую роль, способствовали этому и другие жанры и медиа. Типичный пример — слово «мокпан» (сокращение от «передача, где едят»; часто в неправильной транскрипции «мукбанг»), ставшее именем нарицательным на фоне популярности на YouTube роликов с людьми, поглощающими еду. Иногда корейские слова помогают понять самобытные явления корейского общества и культуры, запечатлённые в телесериалах, распространяемых через стриминговые сервисы, в частности через Netflix. Так, словом «ккондэ» обозначают старого зануду, который, считая свой опыт и знания абсолютным критерием, пытается поучать молодое поколение; «хвабён» (букв. «болезнь гнева») — это эмоциональное расстройство, ассоциируемое обычно с женщинами и возникающее от постоянного подавления гнева и фрустрации, тогда как «пходэги» — традиционное лоскутное одеяло, которым женщины привязывали к себе маленьких детей, когда носили их на спине.

Можно отнести данное явление на счёт привлекательности и влияния популярной культуры, но ещё одним фактором является расцвет соцсетей, позволяющих заглянуть, как через окно, в местные культуры, ранее недооценённые или обойдённые вниманием, и почувствовать их обаяние. В частности, онлайн-видео-платформы, такие как YouTube, знакомят людей с разнообразным культурным контентом из разных стран мира, создавая ощущение принадлежности к глобальной культурной общине, преодолевшей языковые барьеры, и вызывая потребность больше узнавать различные культуры. Интерес к корейскому языку также берёт начало в этом глобальном тренде.

Сейчас очарование определённых личностей или контента, появляющегося в глобальных сетях, стало иметь гораздо большее значение, чем раньше. В День хангыля футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на официальном аккаунте клуба в соцсетях разместил надпись на корейском «Поздравляем с Днём хангыля!», что можно рассматривать как дань уважения к бывшему игроку клуба корейскому полузащитнику Пак Чисону.





Незадолго до присуждения «Паразитам» четырёх «Оскаров» режиссёр фильма Пон Чжунхо, получая «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, сказал: «Субтитры — это ведь и не барьер даже, если преодолеть этот барьер высотой меньше дюйма, вы сможете наслаждаться гораздо большим количеством фильмов. Мы все говорим только на одном языке — языке кино».





И действительно — в этом мире язык больше не барьер. Растущий интерес мира к хангылю и корейскому языку, вызванный созданным корейцами культурным контентом, выйдя за рамки простого успеха этого контента, на самом деле является одним из аспектов меняющегося мирового сообщества. В то же время это означает, что корейский культурный контент впредь должен стать «ещё более универсальным» в плане эмоций и ценностей. Иначе говоря, сейчас у корейского контента и языка есть отличная возможность сделать культуру мировой общины ещё богаче.





Чон Док Хён критик популярной культуры





Полный текст статьи «От культурного контента к языку и письменности»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.