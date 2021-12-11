Среди песен провинции Кёнгидо есть народные песни, которые сформировались под влиянием шаманской, буддийской музыки или музыки южных провинций. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с историей создания некоторых таких песен и услышать их в исполнении корейских музыкантов.





Выпуск 543. Жанры, повлиявшие на песни провинции Кёнгидо

* Песня «Тэгам нори» – Чи Ён Хва (вокал)

* Песня «Хвесимгок» - Чон Ён Нан (вокал)

* Песня «Сочхунхянга» – Ан Чжон А (вокал), Вон На Гён (скрипка хэгым)