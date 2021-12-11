В конце года пройдёт пленум ЦК ТПК

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На прошлой неделе стало известно о том, что в конце декабря в Пхеньяне состоится четвёртый пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва. Он рассмотрит ход реализации основных партийных и государственных проектов в уходящем году и примет решение о планах на предстоящий год. С подробностями – доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.