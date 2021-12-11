Брак и семья в КНДР. Часть вторая

ⓒ Getty Images Bank

Раньше браки молодых северокорейских пар устраивали родственники или руководители предприятий, на которых работали новобрачные. Однако в наши дни всё более распространёнными становятся браки по любви. Согласно семейному законодательству, вступление в брак разрешено с 18 лет для мужчин и с 17 лет для женщин. До начала 2000-х годов идеальным возрастом для вступления в брак считался от 23 до 25 лет для женщин и от 27 до 30 лет для мужчин. Но в наши дни северокорейцы вступают в брак всё позднее и позднее. О семье и браке в Северной Корее рассказывает заместитель директора Корейского института национального объединения г-жа Чо Чжон А.