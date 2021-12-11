Инфляция продолжает набирать темпы

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На фоне продолжительного роста цен на нефть и зерно, а также распространения варианта коронавируса Омикрон во всём мире растут опасения по поводу инфляции. По мнению специалистов Goldman Sachs, распространение нового штамма может привести к стагфляции цен, а прогнозы роста мировой экономики на первый квартал следующего года могут быть снижены с 4,5% до 2%. При этом следует учитывать, что мировая экономика ещё не успела восстановиться после пандемии, а мировая цепочка поставок была нарушена из-за резкого роста цен на транспортные перевозки и прекращения работы предприятий.

Вместе с тем, продолжают расти цены на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировой индекс цен на продовольствие растёт четвёртый месяц подряд, и в ноябре он достиг отметки в 134,4 пункта. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. По сравнению с прошлым годом индекс вырос на 27,3%, что напрямую влияет на подорожание основных продуктов питания. Так, индекс потребительских цен в Республике Корея повысился на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. При этом индекс цен на предметы бытовой необходимости вырос на 5,2%, а на свежие продукты - на 6,3%. Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) РК занимает пятое место по росту цен на продукты и 23-е место по общему росту цен.

Эксперты Банка Кореи связывают такую ситуацию с ростом мировых цен. По прогнозам, в этом году темпы инфляции могут превысить 2,3%. Специалисты считают, что единственным способом стабилизации ситуации является повышение учётной ставки Банка Кореи.