В РК расширена система «вакцинных пропусков»

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С 6 декабря в Республике Корея усилены меры по борьбе с COVID-19, предусматривающие предъявление «вакцинных пропусков» при посещении общественных объектов. Если раньше такая система действовала только в караоке-барах, саунах, крытых спортзалах и некоторых развлекательных заведениях, то теперь факт вакцинации будут проверять и на предприятиях общепита, в учреждениях дополнительного образования, кинотеатрах и концертных залах, в мультифункциональных заведениях, компьютерных клубах, музеях, библиотеках, массажных салонах и прочих местах. При их посещении требуется наличие сертификата о вакцинации или справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

При нарушении правил штраф будет налагаться как на хозяина заведения, так и на посетителя. При этом «вакцинные пропуска» не будут требоваться при посещении свадеб и похорон, на входе в торговые центры и продуктовые магазины, открытые спортивные площадки, детские развлекательные центры, отели, салоны красоты и религиозные учреждения. Эти объекты относятся к категории услуг первой необходимости. Кроме того, в подобных заведениях сложно проверить наличие «вакцинного пропуска» у каждого посетителя.

Расширение системы «вакцинных пропусков» вызвало неоднозначную реакцию общественности. Во-первых, поднимается вопрос о неравенстве и дискриминации. Во-вторых, спорной является необходимость проверки пропусков в заведениях для подростков. Так, пропуска требуются в учреждениях дополнительного образования, которые обычно посещают школьники, при этом их не нужно предъявлять в торговых центрах, религиозных учреждениях и школах. Система пропусков для подростков начнёт действовать с февраля следующего года для несовершеннолетних 2009 года рождения и старше. Недовольны введением системы пропусков и владельцы некоторых заведений из-за дополнительных трат и возможных конфликтов с клиентами.