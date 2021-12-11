До президентских выборов в РК – менее 90 дней

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До президентских выборов в Республике Корея остаётся менее 90 дней. Выборы пройдут 9 марта 2022 года, а срок работы нового президента продлится с 10 мая следующего года по 9 мая 2027 года. Уже ясно, что основная борьба развернётся между кандидатами от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном и главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёлем. По результатам опросов общественного мнения, кандидат от оппозиции немного опережает кандидата от правящих сил, однако за предстоящие три месяца ситуация может измениться.

Пока уровень поддержки обоих кандидатов колеблется в пределах 30-40%. В отличие от всех прошлых выборов, обе партии выдвигают обвинения в отношении конкурента и инициируют расследования. Как в Демократической партии Тобуро, так и в партии Сила народа действуют специальные комитеты, расследующие дела о коррупции других кандидатов. Таким образом, эти выборы станут первыми в истории страны, когда оба главных кандидата находятся под угрозой судебного приговора. Претендентами на президентское кресло являются также Ан Чхоль Су от Народной партии и Сим Сан Чжон от Партии справедливости. При определённых условиях или решении объединить силы они тоже могут оказать значительное влияние на итоги выборов.

Официальные предвыборные кампании кандидатов в президенты развернутся с 15 февраля по 8 марта 2022 года. Некоторые категории граждан смогут проголосовать раньше 9 марта. Проживающие за рубежом, смогут сделать это в диппредставительствах с 23 по 28 февраля, а внутри страны предварительно проголосовать можно будет 4 и 5 марта на любом избирательном участке, независимо от места жительства.