Возможно, это любовь (장르만 로맨스)





Писатель Хен уже давно находится в творческом и личностном кризисе: новая книга все никак не пишется, а его отношения с бывшей женой Ми Э тоже нельзя назвать хорошими. Ми Э же заводит новый роман, скрывая это и от бывшего мужа, и от сына, у которого тоже имеется своя тайная пассия…