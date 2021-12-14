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Возможно, это любовь (장르만 로맨스)

#Пять минут о кино l 2021-12-07

Сеул сегодня


Писатель Хен уже давно находится в творческом и личностном кризисе: новая книга все никак не пишется, а его отношения с бывшей женой Ми Э тоже нельзя назвать хорошими. Ми Э же заводит новый роман, скрывая это и от бывшего мужа, и от сына, у которого тоже имеется своя тайная пассия…

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