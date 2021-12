Обзор творчества бойз-группы ONEUS

ⓒ RBW

Рубрику «Новые альбомы» декабря мы посвятили творчеству бойз-группы ONEUS(원어스). Еще до дебюта участники группы заявили о себе через дебютный проект и одноименное реалити-шоу «Мы добьемся своего дебюта!». В январе 2019 года ONEUS дебютируют с первым мини-альбомом [LIGHT US]. Это первый альбом из серии альбомов «US». Нашу рубрику мы как раз открыли заглавным треком из альбома, который называется «Валькирия»(발키리). Затем последовала песня «Twilight» или же «Сумерки»(태양이 떨어진다) из второго мини-альбома.

В конце 2019 года, музыкальный коллектив выпускает последний альбом из серии «US» - [FLY WITH US]. Альбом добился коммерческого успеха: в день начала продажи альбома ONEUS заняли первое место по количеству продажи. Ориентальный концепт главного трека «Вперед»(가자/англ. назв. «LIT») пришелся по душе многим меломанам и любителям корейской культуры – элементы традиционной культуры (костюмы, украшения, музыкальные инструменты) создали синергетический эффект с мощной песней. В честь Олимпийских игр в Токио парни выпустили музыкальный клип версии «Тхэквондо» вместе с профессиональной перформанс-командой «K-Tigers». Также стоит отметить выступление ONEUS с данной песней в музыкальном шоу на выживание «Road to Kingdom», или же «Путь к королевству» - этот перформанс считается одним из лучших выступлений группы. Далее вниманию наших слушателей были представлены музыкальные дорожки «Масло и вода»(물과 기름) из пятого мини-альбома.

В ноябре парни выпустили шестой мини-альбом [BLOOD MOON] с титульным треком «LUNA»(월하미인). Это вторая музыкальная композиция, где ONEUS попытались смешать корейские традиционные элементы с современной музыкой. Что ж, попытка удалась – эта песня подарила группе первую победу на музыкальном шоу! Самой захватывающей частью выступления, без всякого сомнения, является танец с веерами. Эта музыкальная композиция прозвучала в завершение нашей очередной рубрики «Звёзды K-POP» в исполнении бойз-группы ONEUS.