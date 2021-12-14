Лунная зима (윤희에게)





Главная героиня Юн Хи живет обычной жизнью, когда ей приходит письмо. Ее дочка случайно прочитала это письмо, и таким образом узнала тайну, которую ее мать хранила все эти годы в своей душе. Не подозревая, что ее дочь знает ее тайну, Юн Хи получает от нее предложение отправиться в путешествие в заснеженный северный город, где она когда-то встретила свою первую любовь…