Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)





Режиссер: Ким Хён Иль, Сим Чжэ Хён

В ролях: Чу Сан Ук, Ким Ëн Чхоль, Пак Чин Хи, Е Чжи Вон

Премьера: 11 декабря 2021 года





Закат государства Корё. К власти приходит династия Чосон. Один из тех, кто сыграет важную роль в установлении нового режима – Ли Бан Вон, пятый сын основателя государства Чосон Ли Сон Ге.