Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)

Меры социального дистанцирования на декабрь
2021-12-14
#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-13
Режиссер: Ким Хён Иль, Сим Чжэ Хён
В ролях: Чу Сан Ук, Ким Ëн Чхоль, Пак Чин Хи, Е Чжи Вон
Премьера: 11 декабря 2021 года
Закат государства Корё. К власти приходит династия Чосон. Один из тех, кто сыграет важную роль в установлении нового режима – Ли Бан Вон, пятый сын основателя государства Чосон Ли Сон Ге.
2021-12-14
2021-12-14
2021-12-13
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