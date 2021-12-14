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Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-13


Режиссер: Ким Хён Иль, Сим Чжэ Хён

В ролях: Чу Сан Ук, Ким Ëн Чхоль, Пак Чин Хи, Е Чжи Вон

Премьера: 11 декабря 2021 года


Закат государства Корё. К власти приходит династия Чосон. Один из тех, кто сыграет важную роль в установлении нового режима – Ли Бан Вон, пятый сын основателя государства Чосон Ли Сон Ге.

Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
Тхэчжон Ли Бан Вон (태종 이방원)
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