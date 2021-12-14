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Дата рождения: 18 июля 1978 г.

Рост: 181 см

Вес: 70 кг

Дебют: «Доклад о новом поколении: Взрослые не знают» (신세대 보고 - 어른들은 몰라요), 1998 г.





Актёр Чу Сан Ук родом из Сеула. Окончил Сеульскую старшую школу, затем университет Намсоуль по специальности «визуальный дизайн». Дебютировал в 1998 году, в 20-летнем возрасте. Его первой работой стал сериал «Доклад о новом поколении: Взрослые не знают» телеканала KBS1. По возвращении из армии в основном играл роли начальников отделов, директоров компаний. В 2010 году в сериале «Гигант» (자이언트), принёсшем ему славу, Чу Сан Ук сыграл роль главы отдела планирования. В дальнейшем актёр по возможности старался избавиться от телевизионного имиджа, закрепившемся за ним. Поэтому после съёмок в сериале «Гигант» сыграл роли профессора, прокурора, доктора и других специалистов. В 2014 году, приняв участие в сериале «Дерзкая одинокая дама» (앙큼한 돌싱녀), попробовал в свои силы в любовном жанре, тем самым расширив свой актёрский потенциал. В общей сложности снялся в 31 сериале. Кроме вышеуказанных работ стоит отметить роль в сериале «Хороший доктор» (굿 닥터), «Изысканный соблазн» (화려한 유혹) и последний сериал «Тхэчжон Ли Бан Вон» (태종 이방원). Также актёр снялся в шести фильмах, первым из которых стала работа Ан Сан Хо (안상훈) «Аран» (아랑).