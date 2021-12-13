Гёрл-группа BraveGirls даст сольный концерт





Группа BraveGirls (브레이브걸스), ставшая известной благодаря музыкальному хиту Rollin (롤린), в ближайшее время даст сольный концерт. Мероприятие под названием THE BRAVE GIRLS SHOW пройдёт в Сеуле в период с 15 по 16 января, передает продюсерское агентство BRAVE Entertainment. Это очень важное событие для BraveGirls, поскольку предстоящий сольный концерт станет первым в её истории. В этом году поклонники группы одарили её участниц большой любовью и вниманием, поэтому девушки, дав сольный концерт, планируют отблагодарить их, отметили в BRAVE Entertainment. Программа концерта пока неизвестна. Сообщается, что в ходе мероприятия прозвучат полюбившиеся всем музыкальные хиты. Также будут подготовленные специальные выступления участниц группы. Группа BraveGirls дебютировала в 2011 году, но известность получила лишь в 2021 году благодаря песне Rollin, релиз которой состоялся четыре года назад.