Сериал «Зов ада» покинул первую десятку Netflix

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Сериал «Зов ада» (지옥) режиссёра Ëн Сан Хо (연상호) не смог закрепиться в первой десятке телевизионных программ Netflix. Об этом 9 декабря сообщили в компании Flix Patrol. Контент из РК сохранял лидерство в чарте в течение десяти дней, с 22 ноября по 2 декабря. После этого сериал постепенно начал смещаться в нижнюю половину десятки, в итоге полностью покинув её спустя 20 дней с начала премьеры. Другой южнокорейский сериал «Игра в кальмара» (오징어 게임), напротив, сумел закрепиться в первой десятке, заняв шестое место. Мультипликационный фильм ARCANE (아케인) от создателей игры League of Legends (리그 오브 레전드) – на четвёртом месте, романтический сериал от телеканала KBS2 «Влюблённость» (연모) – на седьмом месте.