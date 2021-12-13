Фильм «Одинокие люди» отмечен международными кинопремиями

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Фильм «Одинокие люди» (혼자 사는 사람들) был отмечен несколькими международными кинопремиями. Актриса Кон Сын Ëн (공승연) одержала победу в номинации «лучшая женская роль» 39-го Туринского кинофестиваля. Режиссёр фильма Хон Сон Ын (홍성은) получила награду в номинации «начинающий режиссёр» 43-го Каирского международного кинофестиваля. Кинокартина «Одинокие люди» вышла 19 мая 2021 года. Сюжет фильма раскрывает тему одиночества в жизни современного человека на примере южнокореянки по имени Чин А. Девушка ведёт привычный образ жизни. Как и все она каждый день она ходит на работу. Единственное, что отличает её – это нежелание общаться с другими людьми и почти полное отсутствие социальных контактов в жизни.