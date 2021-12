Сон Мин Хо из WINNER выпустил новый студийный альбом

ⓒ YG Entertainment

Участник группы WINNER (위너) Сон Мин Хо (송민호) 7 декабря представил третий студийный альбом TO INFINITY (투 인피니티). Новая работа состоит из десяти песен. Титульный трек под названием «TANG!♡» (탕!♡) содержит послание артиста, заключающееся в готовности заплатить любую цену во имя любви. Певец Сон Мин Хо принимал участие в написании слов и музыки к песням. Кроме него, в записи альбома приняли участие ряд известных исполнителей, в их числе Gaeko (개코), Lil Boi (릴보이), Sogumm (소금), Sunwoojunga (선우정아), iKON (아이콘) и BOBBY (바비). «Городской ковбой» - так звучит музыкальный концепт нового альбома. Название работы TO INFINITY берёт начало из выражения героя мультфильма «Истории игрушек» Базза Лайтера. Оно звучит как To Infinity And Beyond, что в переводе на русский язык означает «Бесконечность – не предел». По словам артиста, в своей новой работе он попытался совместить экспериментальные вещи вне зависимости от жанра.