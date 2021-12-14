Компания Apposter - разработчик технологий «умных часов»

ⓒ MR TIME

Сегодня мы познакомимся с компанией Apposter (앱포스터), которая занимается разработкой технологий «умных часов». У микрофона – президент компании г-н Кён Сон Хён.





Наша компания Apposter управляет площадкой профессионального контента для пользователей «умных часов» Mr TIME. Её можно рассматривать как вертикальную платформу, предназначенную для носимых устройств, где пользователи смарт-часов создают свои собственные циферблаты и делятся ими с пользователями по всему миру. Мы сейчас заняты исключительно в сфере смарт-часов, но наша главная цель состоит в достижении лучших результатов с помощью сочетания дизайна и технологий.





Президент компании Apposter г-н Кён Сон Хён ранее занимался дизайном мебели и бытовых предметов в Италии. Однажды он заинтересовался приложениями для электронных устройств. Эта тема увлекла его настолько, что в 2010 году он начал работать в данной сфере, остановившись на «умных часах», рынок которых растёт быстрыми темпами. По данным аналитической компании IDC, в прошлом году рынок носимой электроники вырос на 50,7% в годовом исчислении. Если прежде его фактически делили между собой два электронных гиганта Samsung Electronics и Apple, то сегодня на него выходят и другие компании, в том числе, сравнительно небольшие. С ростом рынка растёт спрос в сегменте дизайна циферблата. И здесь свои позиции укрепляет Mr TIME - платформа Apposter.





Смарт-часы, по сути, представляют собой миниатюрный компьютер с небольшим дисплеем. Естественным желанием пользователей является улучшение его дизайна. Мы предоставляем всем желающим инструменты для создания своего собственного, уникального дизайна экрана и функционала умных часов. На нашей площадке можно не только создать дизайн, но и поделиться им. Все «рабочие инструменты» предоставляются бесплатно. Причём сам творческий процесс может занимать не более одной минуты. Наш главный плюс в простоте и доступности.





Часы с давних пор, помимо своих прямых функций, выполняли роль неотъемлемой части предмета гардероба. Именно поэтому их дизайн всегда является одним из главных критериев при выборе новых часов. Минус состоял в том, что поменять их дизайн по своему желанию было нельзя. Но со временем ситуация изменилась. Современные смарт-часы имеют не только аппаратную часть, но и программное обеспечение. За его счёт появилась возможность менять внешность программной оболочки. Очень многие захотели воспользоваться такой возможностью. Появился спрос на соответствующие инструменты, которые и предоставляет платформа Mr TIME. Если крупные производители сосредоточены на расширении функциональности часов, то компания Apposter сделала ставку на дизайн. В настоящий момент на базе Mr TIME пользователи во всём мире создали около 1 млн 700 тыс. вариантов дизайна циферблата. Кроме того, компания производит ремешки для часов, которые отличаются от аналогов, представленных на рынке. В каждом ремешке установлены теги NFC. При их использовании покупатель сможет скачать циферблаты, которые подходят по дизайну к часам клиента. Помимо этого, открывается доступ к другим контентам. Приложение Mr TIME скачивают 60-70 тыс. раз в неделю. К настоящему моменту количество скачиваний составило 1 млн 200 тыс.





Смарт-часы пока ещё мало распространены. Их рынок составляет одну десятую рынка смартфонов, но южнокорейские пользователи – главные поставщики отзывов. Если вы отправите такой отзыв в компанию, это станет для нас отличным фундаментом для роста. Мы стремимся сделать из Mr TIME платформу глобального масштаба с корейскими корнями. Мы стремимся показать, что наша продукция – мирового класса.





Люди во всём мире смотрят южнокорейские фильмы и сериалы с помощью южнокорейских смартфонов и телевизоров. Благодаря платформе Mr TIME от компании Apposter им будет ещё легче это делать.