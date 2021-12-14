Экономическое противостояние США и Китая нарастает

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В 2018 году во время зимних Олимпийских Игр в Пхёнчхане Республику Корея посетила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон. На церемонии открытия Олимпиады присутствовали тогдашний японский премьер-министр Синдзо Абэ и вице-президент США Майкл Пенс. Однако во время Олимпиады 2022 года в Пекине, до которой осталось два месяца, представителей этих стран такого уровня увидеть вместе вряд ли удастся. Олимпийские игры, вопреки своему изначально заложенному смыслу, стали символом разногласий Вашингтона и Пекина. Бойкот США, как и возможный ответ КНР, могут оказать влияние и на Республику Корея, поддерживающую тесные торговые и политические отношения с обеими странами. Подробнее об этом мы поговорим с директором Института экономики США и Китая г-ном Чо Ён Чханом.





США объявили дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, объясняя это нарушениями прав уйгурской этнической группы в Синьцзяне. То есть, США не отправят официальную правительственную делегацию в Пекин. Если впоследствии будут приняты более жёсткие меры бойкота, включающие запрет американским компаниям сотрудничать с Китаем, то противостояние сторон перейдёт на новый уровень. Пока США выбрали дипломатический бойкот, который может оказать влияние на имидж КНР. Кроме того, отсутствие на церемонии открытия Игр американской правительственной делегации может нанести ущерб авторитету председателя КНР Си Цзиньпина. Таким образом, США преследуют политические цели.





США и Китай демонстрируют серьёзные разногласия по проблеме прав уйгуров в Синьцзяне. В Вашингтоне заявляют, что китайские власти притесняют уйгуров, оказывая на них давление путём различных принудительных мер, и ограничивая их религиозную свободу. В свою очередь, Китай хочет использовать Олимпийские игры в Пекине, чтобы продемонстрировать успешную борьбу с COVID-19 и создать основу для третьего срока пребывания Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Как и ожидалось, Китай пришёл в ярость, предупредив, что ответит на бойкот США жёсткими контрмерами.





Китай предпримет в отношении США стратегию жёстких ответных действий. Как уже было в недалёком прошлом, Пекин может принять меры административного давления на страны, которые поддержат США. В частности, в отношении предпринимателей из данных стран могут быть усилены нетарифное давление и налоговый контроль, усложнены таможенные процедуры, задействованы другие административные рычаги давления. Китай может отложить закупку природного газа и сельскохозяйственных продуктов из США, договорённость о которой была достигнута в ноябре. То же самое касается и закупки самолётов Boing. США, в свою очередь, также поставили очень многое на противостояние с КНР. Можно выделить три точки давления. Первая – это военное сдерживание Китая в регионе Южно-Китайского моря и Тайваня. Немаловажную роль играет Корейский полуостров. Вторая – создание новых союзов с партнёрами США по безопасности с целью блокирования КНР. В этом направлении задействованы, к примеру, четырёхсторонний диалог по безопасности Quad, в котором участвуют США, Австралия, Япония и Индия, а также разведывательное сообщество «Пять глаз» (Five Eyes) в составе США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Третья точка – это международная изоляция Китая и ослабление позиций Си Цзиньпина. В этом контексте как раз и был инициирован дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Этому способствуют также создание новой цепочки поставок, исключающей Китай, укрепление союза с западными странами в ответ на инициативу «Один пояс, один путь» и консультативный орган в составе 12 технологических держав Т12.





Еще до дипломатического бойкота Олимпийских игр США и Китай конфликтовали по многим вопросам. В частности, недовольство США вызвало решение Китая создать крупнейшую в мире компанию по производству редкоземельных металлов. которые являются важными элементами высокотехнологичных отраслей промышленности. Они используются для производства аккумуляторов для электромобилей, экранов смартфонов, систем противоракетной обороны. В 2019 году на Китай приходилось 63% мирового производства редкоземельных металлов и 37% их запасов. Зависимость Республики Корея от китайских редкоземельных элементов составляет 91,2%. Если Китай перестанет их экспортировать или внезапно поднимет цены, Республика Корея столкнётся с дефицитом. Прецедент уже был: Республика Корея импортирует 97% нужной ей мочевины из Китая, и в прошлом месяце она столкнулась с нехваткой мочевины сразу после того, как Китай приостановил экспорт. Решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине, судя по всему, окажет отрицательное влияние на официальное объявление об окончании Корейской войны, продвигаемое Сеулом. Ожидалось, что в ходе Игр в Пекине удастся улучшить межкорейские отношения, как это было во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Но Международный олимпийский комитет приостановил деятельность Национального олимпийского комитета КНДР за отказ принять участие в летних Играх в Токио. В этой связи северокорейские спортсмены не смогут принять участие в зимних Играх в Пекине, и визит лидера КНДР Ким Чон Ына в Китай маловероятен.





Республика Корея оказалась в сложной ситуации. Противостояние США и Китая усиливается, а суточное количество новых случаев коронавируса превысило 7 тысяч. Это приводит к снижению потребительской активности и ухудшению ситуации в экономике. Планы на её полное восстановление в следующем году оказались под вопросом. Экономика, дипломатия и безопасность Республики Корея тесно связаны с мировой политической ситуацией. Нужно по дипломатическим каналам поддерживать диалог с Пекином, стараясь не допустить давления с его стороны. Одновременно необходимо наладить безопасные цепочки поставок сырья, а также заручиться поддержкой третьих стран на случай давления со стороны китайских властей. Одновременно следует укреплять отношения с США, расширяя международное партнёрство в рамках соглашений о свободной торговле. Нужно активизировать работу по переносу производственных мощностей из Китая в США или другие страны с экономиками на основе свободного рынка.





Республика Корея оказалась перед дилеммой, как найти баланс в соперничестве США и Китая. Однако в некотором смысле она могла бы действовать как буфер между двумя сверхдержавами, чтобы предотвратить конфликт между ними