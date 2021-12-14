Сушка соевых брикетов мэчжу

Меры социального дистанцирования на декабрь
2021-12-14
2021-12-14
Село Ильчжук-мён города Ансана провинции Кёнгидо. Работники местного хозяйства Соиль нонвон проверяют состояние брикетов мэчжу, которые используются для изготовления соевой пасты.
(Yonhap News)
2021-12-14
2021-12-14
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