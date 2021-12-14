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Сушка соевых брикетов мэчжу

2021-12-14

Новости



Село Ильчжук-мён города Ансана провинции Кёнгидо. Работники местного хозяйства Соиль нонвон проверяют состояние брикетов мэчжу, которые используются для изготовления соевой пасты. 

(Yonhap News)


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