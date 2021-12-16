Семь братьев ночного неба

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Давным-давно в одной горной деревушке был дом, в котором жила женщина с семью сыновьями. Отец мальчиков умер сразу, как только родился самый младший. Женщина растила семерых сыновей одна, но мальчики быстро выросли в здоровых и крепких молодцев, которые теперь делали за мать всю работу.





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Однажды зимним вечером послышался скрип маминой двери, затем звуки её шагов со двора и стук отворившихся ворот. Старший брат с нетерпением ждал возвращения матери. Уже на рассвете женщина осторожно отворила ворота. Её щёки раскраснелись, а обувь и подол юбки снова промокли. Как и вчера….





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Следующей ночью мать снова тихонько вышла за ворота. Старший сын пошёл за ней следом. Женщина шла уверенным шагом в сторону деревни, как будто ей было это привычно. Она остановилась у ручья неподалёку от входа в деревню. Немного поколебалась, но затем пошла вброд. Зайдя в деревню, она остановилась у какого-то дома. В нём жил мужчина по фамилии Ким, который мастерил бочки.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

На следующий день юноша собрал всех братьев, чтобы поговорить о матери. Он рассказал о том, что увидел ночью.

- Не может быть!

- Я и сам удивился. Но вчера вечером мама выглядела очень счастливой. Может, мы тогда построим для неё мост через ручей?





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В ту ночь женщина была очень удивлена, увидев построенный мост.

- Ах, здесь появился мост! Теперь я не промочу ноги!

С тех пор у женщины никогда не промокали ноги. Теперь женщина и её дети жили ещё дружнее и ещё больше заботились друг о друге.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Прошло много времени, женщина умерла. После этого прошло ещё больше времени, отправились на небеса и все семь братьев. За их добрые души и заботу о матери правитель небес - Нефритовый император - превратил их в звёзды, как они сами того желали. Эти семь звёзд в виде ковша можно увидеть в северной части неба. Когда людям страшно идти в тёмной ночи, созвездие Большой Медведицы помогает найти дорогу.