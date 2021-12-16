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Доктор-заключенный (1) 확실해요?

#Говорим как герои сериалов l 2021-12-12

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

의료자문(Медицинский консультант): 진단서에 있는 병명대로 판코니 빈혈 증세랑 일치합니다.

Как написано во врачебном заключении, у неё симптомы анемии Фанкони.

정의식(Чон Ый Сик):확실해요?

Уверены? 

의료자문(Медицинский консультант): 예. 조속히 외부 병원으로 이송하는 게 좋을 듯합니다.

Да. Советую, немедленно отправить её в городскую больницу.


Фраза недели

확실해요

[Хвак-силь хэ-ё] 

Уверены


Грамматика

확실해요 от прилагательного 확실하다 «точный», «достоверный», «уверенный», «несомненный» и др. К этому слову присоединились окончание неофициально-вежливого стиля речи 요 и вопросительный знак. Все вместе получается 확실해요?, что означает «уверены?», «точно?», «несомненно?» и т. д. Данное выражение используется, когда говорящий хочет еще раз уточнить у собеседника какие-либо факты, чтобы не ошибиться при принятии решения. Либо говорящий не полностью верит фактам, о которых рассказывал собеседник, поэтому дважды проверяет, говорит ли собеседник правду. 


Внимание

☞ в форме разговорной речи: 확실해?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 확실해요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 확실합니까?


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