Роман Боровиков из Усть-Каменогорска, часть 1

Шрифты как отражение эпохи. Ч. 1
2021-12-16
#Вы в эфире l 2021-12-12
Краткое содержание выпуска:
#Гость из Казахстана
#Радиолюбительство с детства
#Возвращение после долгого перерыва
#Видеоблог и другие увлечения
2021-12-16
Последние события на Корейском полуострове
2021-12-16
2021-12-16
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