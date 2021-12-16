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Роман Боровиков из Усть-Каменогорска, часть 1

#Вы в эфире l 2021-12-12

Воскресный журнал

Роман Боровиков из Усть-Каменогорска, часть 1

Краткое содержание выпуска:

#Гость из Казахстана

#Радиолюбительство с детства 

#Возвращение после долгого перерыва 

#Видеоблог и другие увлечения

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