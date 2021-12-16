Комик Чан Дон Мин женится

Шрифты как отражение эпохи. Ч. 1
2021-12-16
#Новости шоу-бизнеса l 2021-12-15
Новости, которые мы расскажем нашим слушателям в этом выпуске, не самые оригинальные, но всё же не менее удивительные, чем обычно. Известный корейский комик Чан Дон Мин на днях женится! Ну, и как же мы без новостей от BTS! На прошлой неделе участник группы Ви установил новый рекорд, на его личный аккаунт в Инстаграме за кратчайшие сроки подписались более 20 млн человек.
2021-12-16
Последние события на Корейском полуострове
2021-12-16
2021-12-16
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