Шрифты как отражение эпохи. Ч. 1
2021-12-16
#Мелодии Кореи l 2021-12-15
В прежние времена корейская интеллигенция любила наслаждаться традиционной музыкой в окружении природы. Музыку пхунню, звучавшую в такие моменты, позже даже стали выделять в отдельный жанр. В нашей передаче вы сможете познакомиться с музыкальным произведением «Ёнсан хвесан» жанра пхунню. Произведение, состоящее из девяти частей, часто исполняется и современными музыкантами.
Выпуск 544. Музыкальное произведение «Ёнсан хвесан»
* Часть «Саннёнсан» из произведения «Ёнсан хвесан» – Чин Юн Гён (флейта пхири)
* Часть «Тхарён» из произведения «Ёнсан хвесан» - Мун Чжэ Сук (цитра каягым), Хон Чжон Чжин (флейта бамбук), Ким Чжон Су (барабан чангу)
* Часть «Сэрёнсан» из произведения «Ёнсан хвесан» - Сон Ый Син (скрипка хэгым)
2021-12-16
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2021-12-16
2021-12-16
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