В прежние времена корейская интеллигенция любила наслаждаться традиционной музыкой в окружении природы. Музыку пхунню, звучавшую в такие моменты, позже даже стали выделять в отдельный жанр. В нашей передаче вы сможете познакомиться с музыкальным произведением «Ёнсан хвесан» жанра пхунню. Произведение, состоящее из девяти частей, часто исполняется и современными музыкантами.





Выпуск 544. Музыкальное произведение «Ёнсан хвесан»

* Часть «Саннёнсан» из произведения «Ёнсан хвесан» – Чин Юн Гён (флейта пхири)

* Часть «Тхарён» из произведения «Ёнсан хвесан» - Мун Чжэ Сук (цитра каягым), Хон Чжон Чжин (флейта бамбук), Ким Чжон Су (барабан чангу)

* Часть «Сэрёнсан» из произведения «Ёнсан хвесан» - Сон Ый Син (скрипка хэгым)