Первые санкции Байдена против Северной Кореи

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10 декабря управление контроля за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против 15 физических и 10 юридических лиц из Северной Кореи, Китая, России, Мьянмы и Бангладеш за причастность к нарушениям прав человека и репрессиям. Это первые санкции администрации Джо Байдена против Северной Кореи, связанные с правами человека. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Корейского института национального объединения господин Чо Хан Бом.