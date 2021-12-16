Первые санкции Байдена против Северной Кореи

Шрифты как отражение эпохи. Ч. 1
2021-12-16
#Последние события на Корейском полуострове l 2021-12-16
10 декабря управление контроля за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против 15 физических и 10 юридических лиц из Северной Кореи, Китая, России, Мьянмы и Бангладеш за причастность к нарушениям прав человека и репрессиям. Это первые санкции администрации Джо Байдена против Северной Кореи, связанные с правами человека. Ситуацию комментирует старший научный сотрудник Корейского института национального объединения господин Чо Хан Бом.
2021-12-16
Последние события на Корейском полуострове
2021-12-16
2021-12-16
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