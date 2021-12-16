Традиционная борьба ссирым в КНДР

Шрифты как отражение эпохи. Ч. 1
2021-12-16
#Сближаясь с Севером l 2021-12-16
26 ноября 2018 года на 13-й сессии Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия было принято решение утвердить совместную заявку Южной и Северной Кореи о включении традиционной борьбы ссирым в Репрезентативный список нематериального культурного наследия. Ссирым – одновременно популярное развлечение и вид спорта как на Юге, так и на Севере. С подробностями - доктор Хо Чжон Пхиль из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.
2021-12-16
Последние события на Корейском полуострове
2021-12-16
2021-12-16
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