Традиционная борьба ссирым в КНДР

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26 ноября 2018 года на 13-й сессии Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия было принято решение утвердить совместную заявку Южной и Северной Кореи о включении традиционной борьбы ссирым в Репрезентативный список нематериального культурного наследия. Ссирым – одновременно популярное развлечение и вид спорта как на Юге, так и на Севере. С подробностями - доктор Хо Чжон Пхиль из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.