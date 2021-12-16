Шрифты как отражение эпохи. Ч. 1





На протяжении всех шести веков с момента своего создания хангыль постоянно видоизменялся, отражая изменения в технологиях, эстетике и духе каждой из прошедших эпох.





«Легенда о царствах Чу и Хань» («Чхоханчжон»). Поздний период династии Чосон. Неизвестный автор. Отпечатано с ксилографии. Издание «ванпханбон».

Это коммерческое издание исторического романа, описывающего конфликт, когда после падения династии Цинь в битву за владение Китаем вступили Сян Юй, ван-гегемон Западного Чу, и ханьский ван Лю Бан. Книги, отпечатанные с ксилографий частными печатниками в поздний период Чосон назывались «пангакпон» и подразделялись по месту их издания: книги, изданные в Сеуле, назывались «кёнпханбон», изданные в Ансоне — «ансонпханбон», а изданные в Чончжу (провинция Чолла-Пукто) — «ванпханбон». В книгах, отпечатанных с чончжуских ксилографий, как видно на этом образце, буквы хангыля большие и аккуратные.

© National Hangeul Museum

Большинство алфавитов было создано по образцу форм предметов или фрагментов топографии. В отличие от них буквы хангыля повторяют форму органов речи в момент произнесения соответствующих звуков. Они состоят из горизонтальных и вертикальных прямых линий, закруглённых линий, а также квадрата и круга. Согласные буквы расширены и объединены путём добавления черт для выражения сильных и придыхательных звуков. В этом смысле становится понятно, почему в документе «Хунмин чжоным», в котором впервые был представлен хангыль, написано: «Если есть природный звук — есть буква, которая ему соответствует».

Хангыль не сразу получил статус официальной письменности. Поначалу им пользовались женщины при дворце и люди в буддийских кругах, но понемногу число знающих хангыль росло, и в конечный период Чосон, когда в моду вошли романы на хангыле, уже многие люди независимо от социального статуса и возраста могли читать и писать на нём. Параллельно с этим процессом появлялись разнообразные шрифты, показывающие красоту хангыля.





Шрифты начального периода

«Хунмин чжоным» был напечатан угловатым рубленым шрифтом с чертами одинаковой толщины. Сформированные из согласных и гласных слоги, вписанные в квадраты, выглядели величественно.





Шрифт AG Hunminjeongeum был опубликован Институтом типографики AG в 2018 г.

Шрифт был разработан, чтобы соответствовать современному написанию по-корейски в строчку; его основой стал шрифт, использованный в книге «Сокпо санчжоль», изданной в 1447г.

© AG Typography Institute

Библиографы говорят, что король Сечжон Великий любил иероглифические стили письма, выглядящие богато, полновесно. Но изобретённые им буквы состояли из простых прямых линий и геометрических фигур. Данный шрифт был использован только в нескольких книгах, выпущенных сразу после изобретения хангыля. Если принять во внимание тот факт, что главной письменной принадлежностью была кисть для туши, которой было трудно писать буквы с чертами одинаковой толщины, то можно понять, почему этот величественный прямолинейный шрифт исчез.





Влияние стилей иероглифического письма

Поначалу новые, незнакомые буквы хангыля писали так, как если бы это были привычные иероглифы. Подобно китайскому стилю кайшу (уставное письмо), когда вертикальные и горизонтальные элементы пишут прямо и аккуратно и вписывают иероглиф в квадрат, при написании слогов хангыля тоже сохраняли пропорции квадрата. Кисть двигалась из центра в четырёх направлениях, а плотность заполнения квадрата варьировалась в зависимости от количества черт вписываемых в него букв.





Хангыль данного стиля можно увидеть в документе, написанном королём Сечжо (гг. правл. 1455—1468), вторым сыном короля Сечжона, на 10-м году его правления с целью призвать людей содействовать реконструкции храма Санвонса* в Пхёнчхане. Аккуратностью и единообразием отличаются также записи хангылем в королевских протоколах «ыйгве», в которых подробно описывались важные дворцовые и государственные мероприятия в эпоху Чосон. Поскольку это были официальные государственные записи, предполагается, что их делали лучшие каллиграфы того времени, и использовали они наиболее типичный для тех времён стиль письма.





Книга «Орюн хэнсильдо», изданная во времена короля Чончжо (гг. правления 1776—1800), — это сборник историй о людях, почитающих добродетели, являющиеся основой человеческих отношений. Буквы в этой книге симметричны по вертикали и по горизонтали. Такой шрифт выглядит мягким, но в то же время исполненным внутренней силы.





Иногда хангылем писали, взяв за образец китайский стиль синшу («бегущий стиль»), когда, сохраняя особенности уставного письма, добавляют ощущение скорости в соединении черт. Конечно, в буквах хангыля меньше черт, чем в иероглифах, поэтому трудно добиться большого контраста, однако и они в зависимости от распределения пространства внутри виртуального квадрата могут создавать впечатление твёрдости и строгости, а могут выглядеть расслабленно и элегантно.





«Призыв жертвовать на реконструкцию храма Санвонса в Пхёнчхане» («Пхёнчхан Санвонса чунчхангвонсонмун»). Рукописный документ. 1464 г.

В 1464 г. король Сечжо на 10-м году своего правления отправил этот документ вместе с материалами для реконструкции храма. Похожее письмо было написано монахом Синми, королевским наставником во время восстановления храма, и его собратьями по вере. Документ был написан иероглифами на ханмуне и в переводе на корейский хангылем. Это один из старейших сохранившихся рукописных документов на хангыле. Исполненные величия, симметрично сбалансированные буквы по традиции вписаны в виртуальный квадрат.

© Woljeongsa Museum

Письмо, написанное королём Хёчжоном (гг. правл. 1649—1659). Оно включено в сборник «Королевские письма принцессе Сунмён» («Сунмёнсинхапчхоп») — коллекцию из 66 писем, полученных принцессой Сунмён (Сукмён), третьей дочерью короля Хёчжона. Письма были написаны королём и его жёнами, а одно письмо — самой принцессой. Письмо короля написано на хангыле с чертами китайского стиля синшу («бегущий стиль»); свободно текущие буквы создают ощущение мощи и благородства.

© Cheongju National Museum

Ли Ён Чжэ, профессор отделения визуального дизайна Университета искусств Кевон





Полный текст статьи «Шрифты как отражение эпохи»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Осень, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.