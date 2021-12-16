В РК ужесточаются карантинные меры

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С 18 декабря в Республике Корея ужесточаются карантинные меры в связи с непрекращающимся ростом числа заражённых COVID-19. Новые меры были объявлены 16 декабря премьер-министром Ким Бу Гёмом на заседании центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Максимальное число участников личных встреч по всей стране сокращено до четырёх человек, причём все они должны быть полностью вакцинированы. Ранее допускались встречи с участием максимум шести человек в столичном регионе и восьми человек в провинциях. Невакцинированные могут посещать предприятия общественного питания в одиночку, либо покупать блюда навынос и заказывать доставку. При этом кафе, рестораны, бары и ночные клубы смогут работать лишь до 21:00. До 22:00 работают кинотеатры, концертные залы и компьютерные клубы. Исключением являются учреждения дополнительного образования, ориентированные на подготовку к поступлению в вузы. Кроме того, сокращено количество участников масштабных мероприятий и собраний. Вход в общественные здания осуществляться по «вакцинным пропускам».

Ужесточение мер связано с массовым распространением COVID-19. Спустя 45 дней после ослабления карантинных правил количество заражённых выросло в три раза и превысило отметку в семь тысяч человек в день. Выросло также количество тяжелобольных и смертельных случаев, что вызвало серьёзную нагрузку на медицинский сектор. В столичном регионе загруженность больничных коек для тяжёлых больных превысила 86%. Ужесточённые меры будут действовать в период по 2 января.