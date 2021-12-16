Визит президента РК в Австралию

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15 декабря президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил четырёхдневный государственный визит в Австралию. Наибольшим достижением поездки можно назвать подписание соглашения на поставку в Австралию 30 южнокорейских самоходных гаубиц K-9 Thunder и 15 транспортно-заряжающих машин K-10. Гаубицы К-9 уже давно пользуются спросом на мировом рынке. Их закупили Турция, Польша, Финляндия, Эстония, Индия и Норвегия. Австралия стала восьмой страной в этом списке. Решение о закупке было принято на фоне противостояния между США и Китаем, в котором Канберра солидарна с Вашингтоном. Будучи государством Азиатско-Тихоокеанского региона с активной внешнеполитической позицией, Австралия чувствительно реагирует на действия Китая или Северной Кореи, чем и обусловлено её стремление наращивать оборонный потенциал.

Кроме того, в ходе визита южнокорейского президента было подписано сразу два значимых соглашения о сотрудничестве. Одно из них предполагает взаимодействие с целью расширения цепочки поставок ключевых минералов. Для этого будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут представители правительств, бизнеса, научных кругов и финансовых организаций. Они займутся составлением совместных планов по инвестированию в разработку и производство минералов, поиском новых исследовательских проектов. Другое двустороннее соглашение предусматривает сотрудничество в вопросе внедрения технологий углеродной нейтральности и взаимодействие в области экологически чистой водородной энергетики.

Мун Чжэ Ин стал первым президентом Республики Корея, посетившим Австралию с государственным визитом за 12 лет. Он также является первым иностранным лидером, которого Австралия пригласила после начала пандемии COVID-19.