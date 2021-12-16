Межкорейскому соглашению о примирении 30 лет

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13 декабря исполнилось 30 лет со дня подписания Соглашения о примирении, ненападении, сотрудничестве и обменах между Югом и Севером. Подписание документа состоялось в Сеуле в ходе пятого раунда переговоров на высоком уровне с участием премьер-министра Республики Корея Чон Вон Сика и премьера кабинета министров КНДР Ён Хён Мука. В документе, состоящем из четырёх глав и 25 параграфов, говорилось, что оба государства признают и уважают политические системы друг друга. Это был первый документ, в котором Юг и Север признавали существование соседнего государства и не называли его врагом. Более того, соглашение открывало дорогу к взаимным обменам и даже создавало основу для потенциального воссоединения двух Корей.

Подписание соглашения в 1991 году стало возможно благодаря переменам на мировой политической арене. Падение коммунистической системы в СССР и Восточной Европе привело к окончанию холодной войны. Тогдашний президент Республики Корея Ро Дэ У сразу же попытался наладить связи с северными государствами. В тот период Республика Корея установила дипломатические отношения с Россией и Китаем - прежде вражескими государствами, а Северная Корея была объявлена партнёром на пути к миру и объединению. Тогда же состоялись и первые межкорейские переговоры на высоком уровне. Спустя 15 месяцев после начала переговоров было подписано первое межкорейское соглашение.

В 1993 году отношения между Югом и Севером ухудшились после того, как Пхеньян спустя всего два года после подписания соглашения решил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Это делало соглашение 1991 года фактически бессмысленным. Межкорейские отношения улучшились лишь в 1998 году после прихода к власти в Республике Корея президента Ким Дэ Чжуна. На данный момент отношения между двумя Кореями снова зашли в тупик.