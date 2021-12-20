Роман Боровиков из Усть-Каменогорска, часть 2

В уезде Сунчхан-гун вышел фильм «Для этого и существуют друзья»
2021-12-20
#Вы в эфире l 2021-12-19
Краткое содержание выпуска:
#Гость из Казахстана
#Радиолюбительство с детства
#Радио - это для души
#Золотые руки
#Видеоблог и другие увлечения
#Кредо: Жить, занимаясь действительно нужным делом
2021-12-20
2021-12-20
2021-12-17
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