Саундтреки из сериала «Мудрая врачебная жизнь 2»





Последнюю ретро-рубрику уходящего года мы посвятили саундтрекам из ошеломительно популярного сериала «Мудрая врачебная жизнь»(슬기로운 의사 생활), а точнее его второго сезона, который транслировался с июня по сентябрь этого года. Ведь плейлист из «Мудрой врачебной жизни» полностью состоит из каверов на великие корейские хиты прошлых лет. К слову, саундтреки к сериалу оказались не менее популярными среди корейских слушателей, нежели сама история. В 2019 году в Республике Корея появился очередной модный тренд – нью-ретро, или новое ретро. Эти веяния нашли отражение не только в одежде, но и в музыке, а также в кинематографе. И хотя пик нью-ретро пришелся на 2019 год, эти веяния до сих прослеживаются то тут, то там. Скорее всего, именно ими вдохновлялись музыкальные продюсеры «Мудрой врачебной жизни». Нашу рубрику мы открыли композицией «Ты мне нравишься»(좋아좋아) в исполнении Чо Чжон Сока (조정석), который сыграл одну из главных ролей в сериале. Далее мы прослушали такие песни в исполнении актеров из сериала, как «Осенью перед почтовым отделением»(가을 우체국 앞에서) и «Все еще прекрасна»(여전히 아름다운지). В завершении рубрики прозвучала песня под названием «Люблю тебя больше всех»(누구보다 널 사랑해) в исполнении известной группы Twice(트와이스). Таким образом, в нашем эфире прозвучали каверы на композиции таких исполнителей и коллективов, как Ильги Ебо (일기예보), Юн До Хён (윤도현), Ким Гван Сок (김광석), Toy и Bijou.