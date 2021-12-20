Хван Чжон Мин и Чон До Ëн встретятся на съёмочной площадке спустя 16 лет

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Актёр Хван Чжон Мин (황정민) и актриса Чон До Ëн (전도연), сыгравшие 16 лет назад в фильме «Ты моя судьба» (너는 내 운명), вновь встретятся друг с другом на съёмочной площадке. Артисты были утверждены на роли в новом фильме режиссёра Пён Сон Хёна (변성현) «Киль Бок Сун» (길복순). Подробности пока остаются в тайне, известно лишь, что сюжет кинокартины повествует о судьбе девушки-киллера. О том, какие роли сыграют Хван Чжон Мин и Чон До Ëн также не известно, но один факт их участия в совместном проекте подогревает большой интерес к фильму. Двое впервые встретятся на съёмочной площадке за последние 16 лет. Их последняя совместная работа «Ты моя судьба» вышла в сентябре 2005 года. Это грустная и в то же время романтичная история об искренней любви деревенского парня к девушке, заболевшей ВИЧ-инфекцией. С начала премьеры фильма прошло уже много лет, однако до сих пор он считается одним из лучших в своём жанре. Что касается режиссёра Пён Сон Хёна, то в настоящее время он готовится к премьере фильма «Серый кардинал» (킹메이커), которая запланирована на начало 2022 года.