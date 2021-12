Фильм режиссёра Ким Сэ Ин приглашён на Берлинский международный кинофестиваль

Фильм режиссёра Ким Сэ Ин (김세인) «Квартира с двумя женщинами» (같은 속옷을 입는 두 여자 / The Apartment with Two Women) приглашён на 72-й Берлинский международный кинофестиваль, открытие которого запланировано на 10 февраля 2022 года. Об этом 16 декабря сообщили в кинопрокатной компании Finecut. Кинокартина будет представлена в рамках внеконкурсного показа программы «Панорама». В своей работе Ким Сэ Ин сосредоточила внимание зрителя на конфликте между матерью и дочерью. Фильм был представлен режиссёром в качестве выпускной работы по окончании Корейской академии кино. Ранее, в октябре 2021 года, он был отмечен пятью наградами Пусанского международного кинофестиваля. В частности, приз за лучшую женскую роль получила актриса Им Чжи Хо (임지호). Режиссёр Ким Сэ Ин сумела изобразить в деталях отношения между матерью и дочерью, а актёры показали великолепную игру, отмечают кинокритики.